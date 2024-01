IDA-VIRU HOMME ⟩ Eliise Ingel Pungas jätkab vanemate elutööd, kasutades farmis uusimaid tehnoloogilisi abimehi

Robotlüpsilaudas on lüpsmine masinatele usaldatud. Eliise Ingel Pungase sõnul vähendavad automaatsüsteemid inimeste koormust märkimisväärselt. "Inimese kätt on ikka vaja, aga seda enam ei ole, et peab punkt kell viis hommikul tulema lüpsma või vasikaid jootma."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik