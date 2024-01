KÜSITLUS ⟩ Kuidas käibemaksu tõus teie elu mõjutab?

Foto: Matti Kämärä Svetlana Korotkova, Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktor: Järeldusi teha on varavõitu, sest arveid pole veel tulnud. Eks peab senisest veelgi rohkem säästma hakkama ning pole välistatud, et kerkivad ka kultuurikeskuse teenuste hinnad − see selgub pärast linnaeelarve vastuvõtmist. Püüame teha kõik võimaliku selleks, et linnaelanikud ka edaspidi meie üritustel ning ringide ja sektsioonide töös osaleda saaksid. Poodides pole ma sel aastal veel käinud ega tunneta seega ka hinnatõusu.

Foto: Peeter Lilleväli Maire Petrova, pensionär, Ida-Virumaa ingerisoomlaste seltsi juhataja: Kommunaalteenuste arveid pole veel tulnud, kuid need tulevad senisest suuremad ning peab mõtlema, kuidas tulla toime nii seltsimaja kui ka oma korteriga. Käibemaksu tõus mõjutab paljusid teenuseid ja hindu. Lahendus on üks: tuleb hakata igapäevastelt asjadelt senisest rohkem kokku hoidma, ehkki juba eelmise aasta lõpus vaatasime meie, pensionärid, kauplustes üha sagedamini allahinnatud kaupade poole.

Foto: Peeter Lilleväli Irina Golubeva, lasterikas ema: Juba eelmiselgi aastal tulime vaevu toime − ainuüksi gaasile ja elektrile kulub meil 350 eurot kuus. Nüüd väheneb ka lapsetoetus 200 euro võrra ja see annab kõvasti tunda. Muidugi oleme me õppinud igasugustes tingimustes toime tulema, ent kõige rohkem on kahju sellest, et nüüd peame võib-olla hakkama senisest rohkem kokku hoidma laste toidu ja vitamiinide arvelt.

Foto: Erakogu Valentina Kurganova, korteriühistu esimees: Esialgu pole see tunda andnud − veel on vähe aega möödas. Kuid on selge, et kerkivad nii elektri, toiduainete kui ravimite hinnad − need on kõige igapäevasemad asjad. Lihtne ei saa olema, sest meil on kõik niigi väga kallis. Mind kui ühistu esimeest paneb muretsema, kuidas üksi elavad pensionärid hakkavad toime tulema, sest paljud neist tulevad juba praegu vaevu ots otsaga kokku. Kui küttearved kõvasti kerkivad ja kas või paar korteriomanikku neid makstud ei saa, tekivad ühistul tarnijatega arveldamisel raskused ja on oht kütteta jääda.