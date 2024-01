Ida-Virumaa kutsehariduskeskus muutuste tuules?

Alina: "Meie kool on väga võimsa energiaga. Kui sisened meie kooli, on kohe tunda, et siin on tõsine ja töine koht. Meil on unikaalsed võimalused õppimiseks. Pärast meie kooli lõpetamist ja eriala omandamist on võimalik saada väga head tööd ning oma oskustele vastavat tasu. Meie kool teeb koostööd mitme firmaga ja osaleb programmides, mis annavad võimaluse millekski enamaks kui lihtsalt õppimine koolis. Meie kool paindub õppija järgi, mitte õppija kooli järgi."

Aleksander: "Õppijad peaksid valima meie kooli mitmete põhjuste pärast. Ida-Virumaa on maakond, kus on palju uusi arenguvõimalusi. Meie kool pakub mitmekülgseid erialasid, praktilist õpet ning võimalust osaleda erinevatel võistlustel ja üritustel. Lisaks loome õpikeskkonna, kus õppijad tunnevad end toetatu ja motiveerituna."

IVKHK õpikeskkonnana

Tarmo: "Ma ei töötaks halvas töökohas, nii palju oidu mul ikka on. Mulle meeldib minu amet, siiani olen õpilaste ja õpetamisega hakkama saanud. Töökaaslastega on mul suurepärased suhted."

Aleksander: "Ida-Virumaa kutsehariduskeskus on suurepärane koht õppimiseks, õpetamiseks ja töötamiseks. Õpetajad on siin sõbralikud ja toetavad, õppekvaliteet on kõrgel tasemel ning õpilased saavad palju toetust nii õpingute kui ka tugiteenuste osas. Kooli suhtumine võõrkeelsetesse õppijatesse on positiivne ja kaasav."

Eestikeelsele õppele üleminekust ja eesti keeles õpetamisest