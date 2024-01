JÜRI RATAS ⟩ Kas Keskerakonna rattad hakkavad veel veerema?

Praegune olukord on kutsunud esile vajaduse analüüsida ja mõelda, kas kraavis olev vanker on veel teele tagasi vinnatav. Kas rattad ikka hakkavad veerema või ei hakka...

Kuidas edasi? Järgnevatel nädalatel plaanin kohtuda Keskerakonna piirkondade liikmetega, kelle seas on palju häid mõttekaaslasi, kes on erakonnaga seotud olnud aastaid. Kindlasti plaanin suhelda ka austatud asutajaliikmetega, kelle julgel otsusel ja tahtel sündis eestimeelne erakond. Ning kindlasti pean nõu oma pinginaabri, sõbra ja mõttekaaslase Kadriga [Simsoniga].

Eelkõige on nende arutelude eesmärk leida lahendusi, kuidas jätkata meie ühise tee rajamist. Sest väärtused ja põhimõtted, mida Keskerakond kannab, on ju väga õiged. Küll on aga põhiküsimus minule ikkagi selles, et uus esimees Mihhail Kõlvart ei ole suutnud koos oma juhtkonnaga seda koostööd ja ühtset meeskonda Keskerakonnast teha.

Kõik need viimased 23 aastat on minu süda tuksunud Keskerakonnaga ühes rütmis. Olen pühendunud sellele erakonnale täielikult, teinud tööd südamega kõikide Eestimaa inimeste heaks, silmis üksainus eesmärk, et iga järgnev päev oleks Eesti jaoks parem. Minule on alati olnud selge, mille ja kelle eest Eesti Keskerakond seisab, miks ma selles erakonnas olen ning mida saavutada soovin, olgu erakonna Nõmme piirkonna lihtliikme või riigikogu liikmena, Tallinna linnapea või peaministrina.

Seda enam jahmatas mind, kui praegune esimees enne Keskerakonna XX erakorralist kongressi tõemeeli väitis, et erakonnal puuduvad väärtused. Vabandust, aga kuidas saab aastaid olla erakonna liige, teadmata, mis on erakonna väärtused? Jah, tõsi, paljud tänased ametikaaslased on olnud Keskerakonna liikmed aastate lõikes tunduvalt vähem kui mina. Ka tänasest esimehest olen olnud erakonnas tunduvalt kauem. Aga selleks, et väärtuste ja tehtud otsuste osas selgust saada, tuleb vaid avada ükskõik milline Keskerakonna platvorm. Ja neid on palju.

Julgen väita, et kui rääkida sotsiaalvaldkonnast, inimeste toimetulekust, majandusest, tervishoiupoliitikast, kohalikest omavalitsustest, siis on need teemad Eesti poliitikas Keskerakonna trumpkaardid. Need platvormid ja valdkondade sisu on Keskerakonnas olnud alati väga tugevad. Poliitilised otsused ei kujuta endast vaid minevikku vaatamist, vaid ka tuleviku mõtestamist.

Kas mina teen täna konkreetsed otsused? Praegu ei ole mul kavas selliseid otsuseid langetada. On arusaadav, et igal erakonna esimehel peab olema aega meeskonna ja koostöökultuuri kujundamiseks, tagamaks erakonna tõhus toimimine riigi tasandil. Kahjuks pole seda 100 päeva jooksul veel suudetud saavutada.

Aga üks, mis on kindel: minu süda tuksub ainult sinimustvalge Eesti eest!