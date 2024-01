MIKK KASESALK ⟩ Hariduskulude läbipaistmatus ei võimalda ühiskondlikku debatti pidada

Kaudselt tundub 27 miljonit eurot suur raha. Seda raha kasutab kokku ca 500 ametnikku, mis on samuti suur hulk inimesi, arvestades Eesti haridussüsteemi autonoomsust, digiteeritust ja detsentraliseeritust. Seega esimene vastamata küsimus minu jaoks on, kas 27 miljonit eurot ja 500 haridusametnikku on meie haridussüsteemi korraldamiseks optimaalne lahendus.

8606 päeva ehk ca kakskümmend kolm ja pool aastat tagasi tegi toonane haridus- ja teadusminister otsuse ministeeriumi Tartusse kolimiseks. See oli regionaalpoliitiline samm, mille suurimad kasusaajad on olnud Tartu linn, selle haridusasutused ning transpordi- ja sideteenuste ettevõtjad.

Tallinna ehitati avaliku sektori kulude kokkuhoidmiseks "superministeerium", kuhu praeguseks on kolinud pea pooled ministeeriumidest. HTM ja selle rakendusasutused tegutsevad praegu kokku kuues asukohas: Tartus Munga tn 18, Tallinnas Tõnismäe 5a ja 11, Mustamäe tee 16, Endla 4, Lõõtsa 4 ja Soola 8.

Seega järgmised vastamata küsimused on: milline on haridus- ja teadusministeeriumi praeguse ruumiprogrammi ülalpidamiskulu, mil viisil oleks seda võimalik optimeerida ja kui palju sealt ressursse vabaneks ning võib-olla on Eestis mõni muu piirkond, kuhu HTM suuremat lisaväärtust looks?

Tulles lõpuks päeva peateema ehk õpetajate palga juurde, arvan, et 120% keskmisest palgast on kena siht, aga eesmärgina saavutamatu. Statistikaameti info kohaselt on Eestis kokku ca 586 000 palgatöötajat, mis moodustab kõigist hõivatutest ca 90%. Kõigist palgatöötajatest umbes 30% tegutseb avalikus sektoris. Eesti keskmist palka mõjutab kõigi palgatöötajate palk.