JUHTKIRI ⟩ Seda toetusraha ei tohi kaotsi lasta

On mõistetav, et ka niisugustel soodsamatel tingimustel toetuse kasutamine pole paljudele ühistutele jõukohane. Nii Narvas, Kohtla-Järvel, Kiviõlis kui ka teistes linnades on hulganisti maju, kus osa kortereid on tühjad, paljudes elavad eakad inimesed, kes pole huvitatud maja remondiga kaasnevatest lisakulutustest, millest osa langeb paratamatult ka elanike turjale. Ja isegi kui elanikud saab nõusse, siis omaosaluseks vajalikul määral laen võib osutuda kättesaamatuks.