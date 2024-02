NÄDALA KUJU ⟩ Herta Rajas

Herta on kasvanud sportlikus perekonnas: suusatamisega tegeles tema vanem vend ja tegelevad nooremad õed. Rajase pere valiti 2017. aasta Ida-Virumaa sportlikuks perekonnaks. Ema Helen ütles tookord: "Sport on meie pere elustiil!"

Herta on harjunud endast vanemate konkurentidega võidu sõitma juba aastaid. Olles alles 11aastane, võitis ta koos naaberküla Ohakvere tüdruku Aveli Uustaluga Eesti meistrivõistlustel medali vanuseklassis U20. Mõned aastad hiljem, 14aastasena, tuli ta koos Aveliga juba Eesti täiskasvanute meistriks. Mullu märtsis sai temast Eesti noorim suusataja, kes osalenud maailma karika etapil.

Kui Aveli Uustalu on jõudnud juba olümpiale ja maailmameistrivõistlustele, siis pole kahtlust, et Herta sihid pole sugugi väiksemad. Edu, tervist ja õnne selleni jõudmisel!