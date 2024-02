ÜLLATAVAD NUMBRID: Enam kui iga neljas Eesti elanik kasutab juba Lidl Plus rakendust

Lidl Plus muutus Eesti kasutajatele kättesaadavaks möödunud aasta jaanuaris ning on terve aasta jooksul stabiilselt püsinud eestlaste enim allalaaditud rakenduste seas. "Selline edu on ühel poolt oodatud, sest kasutusmugavus ja rahaline võit on märkimisväärsed. Teisalt on üllatav, et kasutajate hulgas on palju elanikke ka nendest maakondadest, kus Lidli kauplust veel ei ole,"kommenteeris Lidl Eesti esindaja Katrin Seppel, kelle kinnitusel on Lidl Plus enam-vähem võrdselt populaarne kõigis vanusegruppides.

Äsja loodi Lidl Plusi kasutajatele uus keskkonnasäästlik võimalus keelduda kaupluses pabertšeki väljastamisest ning koondada ka kogu ostuajalugu äppi. "Meie jaoks on tegelikult eriti oluline, et üks lahendus lubab nii plastiku kasutust vähenda kui klientidele parimaid pakkumise edastada, lisaks on Lidl Plusi tugevusteks ka mitmekülgsus ja mängulisus," kirjeldas Seppel.

Kvaliteetne toode vaid 1 sendiga

Eestlaste seas on äpi võimalustest eriti menukaks osutunud „Kraabi Plus“ digitaalne kaart, mida on oma uue soodustuse leidmiseks rakenduses “lahti kraabitud” ligi 1,3 miljonit korda. Viimase aasta jooksul on Lidl Plus täienenud uute funktsiooniga. Üks neist on „Kupong Plus“, millega Lidl Plusi kasutaja kogub oma ostusaldo pealt täiendavaid boonuskuponge. Enamus kasutajaid on saanud tänu kupongidele kasutada võimalust osta mõni kvaliteetne toode vaid 1 sendi eest.

Üle 50 miljoni ülemaailmse allalaadimisega, traditsioonilist kliendikaarti asendama loodud Lidl Plus, on lojaalsusäpp, mille kasutaja saab enda kasutusse digitaalse kliendikaardi ja saab läbi rakenduse personaalseid sooduspakkumisi. Viimaste andmete järgi kasutab umbes 60% Lidl Eesti klientidest Lidl Plus rakendust regulaarselt.

Lidl Plusi saab tasuta alla laadida vastava telefoni rakendusepoes (App Store, Play Store, Huawei App Gallery).

Lisainfot saab leida aadressil www.lidlplus.ee.

Lidlist:

Jaemüügifirma Lidl, mis on osa Schwarzi jaekontsernist, mille peakontor asub Neckarsulmis, on üks juhtivaid ettevõtteid toiduainete jaemüügisektoris Saksamaal ja Euroopas. Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 12 200 kauplust ja enam kui 220 logistikakeskust 31 riigis.

Lidl Eesti asutati 2018. aastal ning 3. märtsil 2022 avas Lidl oma kaupluseketi Eestis. Hetkel on Lidlil 13 kauplust 6 linnas üle Eesti. 2024. aastal omistati Lidl Eestile teist korda rahvusvaheliselt tunnustatud parima tööandja Top Employer tiitel. Rohkem infot: Lidl.ee ja LinkedIn.