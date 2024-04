MIHHAIL KÕLVART ⟩ Eestisse on jäänud ainult kaks opositsioonierakonda

Isamaa esindajad on öelnud, et Euroopa Parlamendi valimised on praeguse valitsuse ja peaministri usaldushääletus. Tegelikult annavad valijad hinnangu ka Isamaa usaldusväärsusele, sest Tallinna linnas toetatakse Reformierakonda ja vastutasuks tuli koalitsioon neile oma häältega appi riigikogu juhatuse valimistel. Isamaa kandidaat osutus valituks tänu reformierakondlaste ja sotside häältele.

Tegelikult algas poliitilise reetmise protsess juba 2022. aasta kevadel, kui andsime riigikogus menetlusse Isamaa koostatud eelnõu lasterikaste perede toetuste tõstmiseks, mida initsieerisid mõned meie nüüdseks endised liikmed. Seepeale viskas Reformierakond Keskerakonna koalitsioonist välja ja võttis Isamaa asemele ning eelnõu eestvedajad liitusid mõni aeg hiljem just Isamaaga. Keeruline on väita, et need protsessid ei ole omavahel seotud. Seega on Eestisse jäänud ainult kaks opositsioonierakonda − Keskerakond ja EKRE − ning meie endised erakonnakaaslased teenindavad nüüd Reformierakonna, Isamaa ja sotside huve.