HENEK TOMSON ⟩ Iga samm pikendab elu

Südame töö lahti mõtestamisel on hea analoog nõudluse-pakkumise majandusloogika. Kui inimene hakkab kõndima, jooksma või rattaga sõitma, suureneb tema lihaste vajadus hapniku järele. Seda võikski pidada lihaste nõudluseks − need nõuavad verd, kuid veelgi täpsemalt sõnastatuna on lihaste tööks vaja hapnikku ja toitaineid. Seevastu pakkumine on nii-öelda tarneahela ülesanne, mis peaks tagama, et õhust sisse hingatud hapnikumolekulid lihasrakuni välja jõuaksid.

Füüsilise pingutuse juures reageerib keha suurenenud nõudlusele südame kiirema tööga, pumbates rohkem verd ringlusesse. See on oluline mehhanism, mis võimaldab meil kohaneda erinevate füüsiliste tegevustega, alates aeglase tempoga jalutamisest kuni kiire jooksmiseni.

Samas on teada, et ühel hetkel on käes see piir, kus nõudlus on suurem kui pakkumine ning töö intensiivsust ei suudeta südame kõrgema löögisagedusega hoida. Tekib väsimus. Seda füsioloogilist piiri otsitakse uuringutes nii sportlastel, aga näiteks ka patsientidel. Mõlema juures on seejuures oluline "nõudluse-pakkumise" tõhususe suurendamine.