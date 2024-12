17aastane Eneli Jefimova on pakkunud viimastel aastatel sageli rõõmu Eesti inimestele, ka neile, kes end väga suureks spordihuviliseks ei pea. Vaatamata sellele, et tema õnnestumised ja medalivõidud on saanud juba justkui rutiiniks, on need jätkuvalt emotsionaalselt lähedased.