KÜSITLUS Kust te pühadekingid ostate?

Foto: Peeter Lilleväli

Maria Tuzova, pensionär:

Mina armastan käsitööd ning teen igal aastal oma kätega palju temaatilisi kingitusi − enamasti aasta sümboleid. Tänavu on mul juba 80 madu valmis meisterdatud, aga võib-olla teen veel juurdegi − mulle meeldib kingitusi teha. Lähedastele, sugulastele ja lastelastele ostsime kingid poest ning oleme õnnelikud, et igaühele midagi toredat leidsime. Olen arvutiga küll sina peal, aga internetist tellib sagedamini tütar. Mu abikaasa on kalamees ning juba ammu pikast õngeridvast unistanud − kirjutasime jõuluvanale, äkki tema toob...