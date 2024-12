JUHTKIRI Kuidas kujuneb tulevikus elektri hind?

Kliimaminister Yoko Alender rääkis sel sügisel intervjuus Põhjarannikule, et rohereformide kasu avaldub tulevikus ka elektriarvetel. Ta tõi näiteks, et prognooside järgi on 2035. aastal elektri lõpphind 15,4 senti/kWh, samal ajal kui 2023. aastal oli see 17,9 senti/kWh.