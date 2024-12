ANDRE HANIMÄGI Jõulud ei tohi saada kiirlaenuvõla tekkimise ajaks

Kui ühelt poolt võiks ju tõdeda, et laenamine ning võlgu jäämine on igaühe enda probleem, siis tegelikult mõjutab see perekondi ja ühiskonda laiemalt. Võlgadega kaasnevad konfliktid ja peretülid, kogukondades on rohkem sotsiaalset ebavõrdsust ja tõrjutust ning vähem kindlustunnet. Võlaspiraalis olijatel väheneb motivatsioon tööl käia, ausat palka teenida ja makse maksta ning inimesed vajavad sotsiaalsüsteemi tuge.

Eesti majandus on juba kümnendat kvartalit languses. Selle kurva tõdemuse taustal tuleb paraku tunnistada, et väga paljudel meie kaasmaalastel on aina kallinevate hindadega raske toime tulla. Mures inimesed haaravad iga abinõu järele. Seetõttu tuleb arutleda selle üle, kas on vaja ellu viia veelgi jõulisemaid algatusi. Olgu selleks siis piirang otsepostiga saadetud reklaamile või keeld võtta 24/7 võlgu, et väheneksid impulsiivsed ja läbi kaalumata laenuvõtmise otsused.