JUHTKIRI Kas omavalitsused ei usalda riiki?

See hariduslepe on veel ka selle poolest kummaline dokument, et võimaldab omavalitsustel sealt välja lugeda erinevaid asju. Pooldajad ütlevad, et see on suunatud haridusvaldkonna arengule ning pikaajalisele probleemide lahendamisele. Osa ütleb seevastu, et tegu on nii mõttetu dokumendiga, et allkirjasta või mitte, nagunii midagi ei muutu. Vastased suudavad sealt aga välja lugeda, et see tähendab linnadele-valdadele lisakulutusi õpetajate palkade maksmiseks.