MIHHAIL KÕLVART Elutähtsaid teenuseid ei tohi ohustada ebarealistlike normidega

Aga just rohepöörde kontekstis ongi Nordica pankroti juhtum eriti piinlik, sest vähem kui 10 aastat tagasi ennustas toonane Reformierakonna valitsus uut lennufirmat rajades, et seda saadab tänu turupõhisele äriplaanile edu. Nüüd on riik matnud Nordicasse kümneid miljoneid eurosid, Nordica on pankrotis, kuid peaminister lubab praegu sama optimistlikult edu tuuleparkidele, kuhu maetakse maksumaksja raha juba miljardite kaupa.

Kas me tõesti usume, et miljardite eurode maksumaksja raha eest suudame Eestis esimese riigina maailmas hakata tuulest odavat elektrit saama? Kas me usaldame selle projekti samale poliitjõule, kes ei suutnud käima tõmmata isegi niivõrd klassikalist ettevõtet nagu lennufirma? Miks avalikustati Eesti Energia audit kohe, aga Nordicaga seotud raportid on jätkuvalt salastatud?

Ideoloogiliste ja reaalsust eiravate piirangute seadmine elutähtsa teenuse toimimisele ei ole põhjendatud. Kui me ise vabatahtlikult kammitseme oma ühiskonna üht kõige olulisemat ressurssi palju rangemate normidega, kui isegi Euroopa tasemel nõutakse, siis see on mõtlematu ja ohtlik. Mis järgmiseks? Kütuse piirnormid päästeametile ja kaitseväele?

Põlevkiviõlitehased ja põlevkivi tootmine on üks terviklik süsteem, millel on riigi jaoks nii strateegiline, majanduslik kui ka regionaalpoliitiline tähtsus. See ülbus ja üleolek, millega praegune võimukoalitsioon põlevkivisektorisse suhtub, on elukauge ning kahjulik.

Põlevkivisektor vajab praegu mitte kiusamist, vaid päris eluga kooskõlas olevat arengukava. See peab andma garantii, et sellesse valdkonda on veel mõtet investeerida, sealhulgas reostust vähendavatesse tehnoloogiatesse. Samas sätestaks see kava ka tõepoolest reaalsed võimalused tegevusala sulgeda, kui päriselt on midagi samaväärset asemel, näiteks tuumajaam. Aga põlevkivisektorit ei tohi hävitada soovmõtlemisest kantud illusioonide najal.

Tegelikkus on see, et ka tuulejaamad ei saa töötada ilma juhitava elektrienergiata, mida pakub meile muust maailmast sõltumatult ainult põlevkivi. Aga kui me surume põlevkivisektorile peale absurdselt ranged normid, on igal selle valdkonna juhil lõpuks kaks võimalust. Ta kas rikub norme, mida pole võimalik täita, ning seeläbi annab poliitvõimule rohelise tule ennast sobival ajahetkel rünnata või jätab selle olulise teenuse lihtsalt osutamata.