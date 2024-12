JUHTKIRI Mis on saanud Ida-Viru keskkonnafondist?

Sellega täideti eriskummalisel viisil riigikogu valimiste eelne lubadus, et Ida-Viru ettevõtete makstavatest keskkonnatasudest tuleks suurem osa maakonda tagasi. Olemasolevate maksude jaotamises ei muutunud suurt midagi − ehk suurem osa sadadest miljonitest eurodest Ida-Virumaad ei taba. Aga selleks, et moodustada Ida-Virumaa keskkonnafond, kuhu koguneks aastas sõltuvalt tootmismahtudest kaks-kolm miljonit eurot, said ettevõtted seadusemuudatusega kohustuse senisest veelgi rohkem makse maksta.