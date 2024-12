VAMBOLA PAAVO Kuidas Narva noormees mul eesti keeles rääkida palus

Paraku on teine pool, kes elab ikka veel nõukogudeaegse mentaliteediga, et on vaid üks suhtluskeel. Ei ole enam − maailm on 33 aastaga totaalselt muutunud. Kui ei viitsinud omal ajal eesti keelt omandada, siis oledki tänaseks jäänud hammasrataste vahele. Ollakse lihttöölised, elatakse suletud kogukonnas ja kirutakse riiki.

Oma kooliajast mäletan Kiviõlist üht eakat perekonda, kes olid vene intelligendid kõige otsesemas mõttes. Tegemist oli kunagise Peterburi aristokraatiaga. Nad valdasid kuut-seitset keelt, kunagi ei kuulnud neilt ühtegi venekeelset sõimusõna. Kõik vaatasid neile tänaval järele. Vanaproua abikaasa oli keiserliku armee endine ohvitser. Imekombel õnnestus perekonnal pääseda pärast revolutsiooni läände, nad valisid elamiseks Eesti. Loomulikult osa vihkas neid: "Ne svoi..."

Täna on Eestis sirgunud haritud noored vene perekonnad, kes panevad lapsed eestikeelsetesse koolidesse, tahavad neile anda parimat haridust. Austagem nende soovi ning kui meid kõnetataksegi kerge aktsendiga, olgem lahked ja suhelgem.

Me räägime umbkeelsest Narvast, aga loogem tingimused, et seal ei oldaks kui üksikul saarel. Teisalt peab ka Narva ise vabanema vanadest tõekspidamistest, tulema kaasa uute ideedega. Liialt kaua oldi kapseldunud oma mulli, kuid nüüd on see mull lõhkenud.

On aeg lõpetada Narvas räpased poliitilised mängud ja tulla tänapäeva ning hakata hingama koos ülejäänud riigiga. Keeleõpe on uus reaalsus ja kõik on kättevõtmise küsimus.