ÜKS KÜSIMUS Mis saab põlevkivitööstuse keskkonnanormide ületamisega?

Mina loodan küll, et Eesti Energia saab kenasti oma asjad korda, saab selguse, kuidas need jaamad saavad vastata keskkonnanõuetele − selleks on vaja jaamade loastamises üht-teist ümber teha, seda praegu tehakse −, ja on võimeline hoidma neid reserve, mida meil vaja on. Nii et seda hirmu ei pea tundma, et need jaamad ei saaks töötada, kui meil on vaja, et neid reserve ei saaks tagada. Pigem on küsimus reservide eest maksmises. Ja need normatiivid, eesmärgid, et Eestis elu oleks puhtam, jäätmeid vähem, meie elukvaliteet oleks parem, me elaks kauem, me kehtestame ikka kõik üheskoos siinsamas parlamendis, loome selleks seadusi.