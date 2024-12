JUHTKIRI Sündmus, mis maalib Narvale rõõmsama näo

Enamasti on Narva avalikkuse tulipunktis lõputute võimupöörete ja korruptsioonijuhtumitega, vastuseisudega punamonumentide mahavõtmisele või eestikeelsele haridusele üleminekule. Kuid sellised sündmused nagu Narva linnajooks, "Station Narva" või äsjane Narva talvejooks on ajend, miks mujalt pärit inimesed tulevad Narva ning avastavad, et sel linnal on ka hoopis teistsugune ja palju lahedam pale.

Nii 1500 inimest, kes laupäeval ise rajal olid, või teist sama palju, kes raja ääres kaasa elasid, tundsid sellest rõõmu, kogesid häid elamusi ja jätavad meelde, et Narva on linn, mis pakub positiivseid elamusi. Väike lisatugi on sellest ka Narva söögikohtadele ja majutusettevõtetele.

Aga põhiline on siiski see, mida rahas on otseselt keeruline mõõta: sellised sündmused aitavad parandada Narva mainet, mis on omakorda väga tähtis selleks, et sellesse linna tahaks tulla rohkem ettevõtjaid, elanikke ja turiste. Inimesed, kes on tulnud selliste suursündmuste ajendil piirilinna, jagavad oma häid kogemusi ja muljeid ka teistele ning see innustab neidki sõitu Narva ette võtma.

Nagu tõdes ka Narva talvejooksu peakorraldaja Marko Torm, on Narva siiski veel siiamaani paljudele eestimaalastele suhteliselt kauge Eestimaa nurk. Seda mitte niivõrd kilomeetreid, kuivõrd hoiakuid silmas pidades. Aga Tormi tasub tänada, et tema on üks neist, kes aitab selliste sündmustega Narvat ülejäänud Eestile lähemale tuua.