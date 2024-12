ANDREI KOROBEINIK Reformierakond kaitseb pankasid ja maksustab inimesi

Inimesed maksavad juba tulumaksu, mis oli varem oluliselt suurem kui pankade tulumaks. Inimeste tulumaks aga ikkagi tõuseb ja see asjaolu Võrklaeva üldse ei häiri. Lisaks sellele lisandub veel julgeolekumaks, mida võiks pigem nimetada Reformierakonna ebakompetentsuse maksuks, kuna julgeolekuga ei ole sel mingit pistmist. Maksutõusud löövad kõige valusamalt just kõige vähem kaitstud ühiskonnagruppe, samas kui pankade kasumid on kindlates Reformierakonna kätes ning voolavad segamatult ja sisuliselt maksuvabalt Skandinaaviasse.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann väitis, et nende inimeste sissetulekud on niigi väikesed, seega polevat vahet − julgeolekumaks võtab pensionäri taskust vaid 15 eurot, pensionär ei pane seda tähelegi! Reaalsus on muidugi see, et kõige vaesemad inimesed langevad maksutõusude tõttu allapoole suhtelist ja tihti ka absoluutset vaesuse piiri. Aga pangad − need küll ei pane majanduslangust tähele. Neil on kõik hästi.