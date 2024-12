ANVAR SAMOST Vabadus võidab, kui selle pärast võidelda

Muidugi ei pea ma silmas kolme kuu jagu kestvat Eesti novembrit. Ajaloo viimased kümnendid on pakkunud vähe optimismi ning usku vabaduse pealejäämise osas. Eesti on selle maailma osa, otseselt ja vaimselt.

Ida suunas peab inimliku palge kaotanud Venemaa jõhkrat sõda Ukraina vastu, saates iga päev surma sadu mehi. Kodumaad kaitstes on hukkunud 43 000 Ukraina sõdurit, üks linn teise järel on rusudes, riik valguse ja soojata. Pokrovski all käib neil tundidel katkematu lahing, mis on võrreldav teise maailmasõja kõige verisemate hetkedega, ja lootust on napilt.

Vaba lääne väärtused on alati põhinenud julgusel ja enesekindlusel. Selle vastased on tihti väga edukalt otsinud meie hirme, ära kasutanud valehäbi, hirmu ja ahnust − aga alla jäänud.

Lääne pool on elu pealtnäha hea. Pinna all on paraku hirm majanduse käekäigu pärast, hirm väheste laste pärast, hirm kultuuri püsimise pärast. Usalduse kadu valitud poliitikute, nende vastutustunde ja tarkuse suhtes. Enesekindluse puudumine, klammerdumine vanade kirikute aseainetesse, vabaduste ahenemine, konformismi võidukäik ning julguse tühistamine. Iha kontrollitud ühiskonna järele, vaba eneseteostuse hinnaga.

Kõige selle tõttu on lausa uskumatu näha ümberlükkamatut tõestust, et taas kurjuse impeeriumiks saanud Venemaa jõul on piirid ja palju kitsamad, kui nad ise paista lasid.