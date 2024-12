ERIK GAMZEJEV Ida-Virumaal on tulemas ehitusbuum

Siinkohal on tähtis arvestada, et praegune õiglase ülemineku fond püüab suure hilinemisega ravida eelkõige neid sotsiaal-majanduslikke haavu, mida Euroopa kliimapoliitika on Ida-Virumaal põhjustanud juba eelnevate aastate jooksul, mil põlevkivisektoris ja sellega seotud ettevõtetes on kadunud tuhandeid hea palgaga töökohti. Ehk praegused 340 miljonit eurot on vaid vanade vigade kasin remondiraha. See on väikse pindalaga plaaster, millega püütakse katta varasemaid ulatuslikke haavu. Võrdluseks, Ida-Viru põlevkiviettevõtete poolt riigile tasutav ühe aasta maksutulu on kordades suurem.