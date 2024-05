Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kavandab olulist sammu kõrgharidusvõimaluste laiendamisel Ida-Virumaal, avades seal 2024. aasta sügisel tervisedenduse õppekava

Õppekava hõlmab erinevaid teemasid, nagu tervisedenduse alused, rakenduslik tervisedendus, rahvastiku tervis globaalselt. Tervisedenduse õppekavas on suunatud rõhk sellele, et üliõpilased oleksid lõpetades ettevalmistatud töötama kogukonna tasandil. Lõpetamise järel suudavad tulevased spetsialistid hinnata oma kogukonna tervise vajadusi, seada asjakohaseid prioriteete, algatada tõenduspõhiseid tervist edendavaid programme ja hinnata nende programmide tõhusust. Eesmärk on vähendada oma kogukonnas tervise ebavõrdsust, ennetada haigusi ja vigastusi ning edendada heaolu. Lisaks sellele õpivad üliõpilased seda, mis mõjutab inimeste tervisekäitumist ning kuidas kujundada tervislikku käitumist soodustav keskkond, kuidas suunata ja motiveerida inimesi tervislikele valikutele.

Kes on tervisedendaja?

Tervisedendaja on kõrgharidusega spetsialist, kes töötab selle nimel, et parandada ja edendada tervist ning heaolu ühiskonnas, kogukonnas või indiviidide seas. Tervisedenduse eesmärk on ennetada haigusi, pikendada eluiga ning parandada elukvaliteeti. Tervisedendaja roll on mitmekülgne ja hõlmab erinevaid tegevusi, sealhulgas haridustööd, tõenduspõhiste programmide ja poliitikate kujundamist, tervise huvikaitset ja kogukonna toetust. Tervisedendaja on initsiatiivikas, analüütiline, kriitiliselt mõtlev, hea koostöö- ja läbirääkimisvõimega, empaatiline, usaldusväärne, loov ja hea pingetaluvusega spetsialist.