JUHTKIRI Heino Lipp pääseb staadionile

Kaks aastat tagasi avati Heino Lipu sajandal sünniaastapäeval ta sünnipaiga lähedal tema kuju. Maidla mõis on küll kena ja hästi hooldatud paik, kuid sinna satub inimesi siiski küllaltki harva. Seetõttu on arusaadav kuju püstitamist vedanud ja toetanud inimeste ning ka skulptor Aivar Simsoni soov viia see üle sinna, kus ta rohkem tähelepanu saaks.

Kui Lipu kuju Ahto Paavo eestvedamisel kavandama asuti, ei olnud veel Jõhvis Lipu-nimelist staadioni. Kogu Ida-Virumaal ei olnud ühtegi viisakas vormis staadioni. Nüüd on see olemas ja pealegi koos võistlusega, mis on toonud kohale ka mitmeid maailmakuulsaid sportlasi, kelle tulemused on peaaegu samast klassist nagu Heino Lipul oma ajas. Seetõttu on loomulik, et Eesti spordisangarid, heas korras staadion ja maailmanimega atleedid saavad kokku ühes kohas.