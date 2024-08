NÄDALA KUJU Eneli Jefimova

Meenutagem, et Eneli Jefimova on alles 17aastane, kuid jõudnud saavutada ja teha ajalugu juba päris palju. Ta on Euroopa täiskasvanute meister, juunioride maailmameister, kuuekordne Euroopa juunioride meister, Eesti parim naissportlane aastal 2023. Pole imekspandav, et tema kodulinnas Sillamäel tuntakse tema üle erilist uhkust, sest ta on teinud selle linna tuntumaks, ja kõlavad isegi mõtted, et ühe tänava võiks tema auks nimetada.