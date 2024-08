Jõhvi koodikooli uus juht naudib tööd rahvusvahelises seltskonnas

Viimased kaks nädalat on Jõhvi programmeerimiskooli maja kihanud inimestest, kes püüavad sinna õppima pääseda. Kood/Jõhvi õppekeskuse uus juht Kätlin Merisalu plaanib järgmised sisseastumiskatsed ka ise osaliselt läbi teha, et end õppija kingadesse panna. Pealegi on aastaid rahvatantsu õpetanud naine avastanud, et tehnoloogiamaailm on väga põnev.