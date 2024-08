KÜSITLUS Milline suvepüha on teie lemmik?

Foto: Matti Kämärä Stella Anissimova, töötu: Jaanipäev. Nii on kujunenud, et see on ainus suvine püha, mida koguneb alati tähistama kogu me suur pere: teeme šašlõkki, suhtleme, veedame lõbusalt aega. Kaevurite päeval õnnitleme isa − ta töötas pikka aega kaevanduses −, kuid alati ei õnnestu siis terve suure perega kokku tulla.

Foto: Matti Kämärä Vladimir Potapenko, Inforingi töötaja: Võidupüha, 23. juuni ja jaanipäev, 24. juuni. Need on toredad Eesti pühad, mida ma alati ootan. Võib-olla sellepärast, et suvi on siis alles ees, ilm on väga soe, kõikjal toimub midagi, meeleolu on suurepärane ja tunned elust rõõmu. Muusikaansambli Perelaz liikmena kutsutakse mind sageli ka esinema, tänavu näiteks laulsime Kohtla-Järvel jaanitule ääres − see oli tore.

Foto: Matti Kämärä Ljubov Hinn, pensionär: Jaanipäev. Tänavu käisin lõkke ääres Jõhvi pargis. Ei oska öelda, miks ma just seda suvepüha armastan − ilmselt sellepärast, et igal pool toimub midagi. Jõhvis ei ole kahjuks eriti palju pidulikke üritusi ning tuleb käia Kohtla-Järvel.

Foto: Matti Kämärä Eha Veronika Tori, pensionär: Armastan suve ja kõiki suvepühi, aga jaanipäeva ootan siiski veidi rohkem kui teisi. Ka hiljutine taasiseseisvumispäev möödus suurepäraselt − mulle meeldis väga Jõhvi pargis toimunud kontsert, kus laulis Tõnis Mägi.

Foto: Matti Kämärä Natalja Koršunova, sotsiaaltöötaja: Mulle meeldib jaanipäev. Ilmselt sellepärast, et see on esimene ja tähtsaim suvepüha.