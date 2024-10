Kas plaanite linna esindajad Narva muuseumi nõukogus välja vahetada?

Praegusel hetkel on muuseumi nõukogu töö tõepoolest häiritud. Peamine küsimus ei ole praeguse nõukogu koosseisu töövõime, vaid otsuste tegemise protseduur nõukogus üldiselt. Muuseumi praeguse põhikirja järgi on riigi esindajatel alati häälteenamus kõigis hääletustes ja küsimustes. Nii et kui nõukogu koosseisus on kolm linna esindajat ja kolm riigi esindajat, siis on nõukogu esimehel, kes on riigi esindaja, õigus teisele häälele. Sellise põhikirjaga ei ole linnal sisuliselt hääleõigust nõukogu mis tahes koosseisus ning riigi esindajad saavad otsustada ainult oma äranägemise järgi, hoolimata linna esindajate arvamusest. Nii juhtus ka järjekordselt näiteks 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamisega, mille kohta olid linna esindajatel küsimused, kuid neid ignoreeriti.