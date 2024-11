JUHTKIRI Regionaalminister, mürista!

Kuigi elatustaseme ebavõrdsus ääremaade ning pealinna ja selle ümbruse vahel on niigi suur, näitavad värskelt kogutud andmed, et see erinevus muudkui kasvab, mitte ei vähene ega pidurdu. Ida-Virumaa troonib selle pingerivi tipus 35 protsendiga.

Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikku olukorda on viimastel aastatel laastanud ja laastavad jätkuvalt rohereformid, mis on seni keskendunud mitte niivõrd uue majanduse ehitamisele, vaid olemasoleva lammutamisele. Suurele töötusele ja vaesusele lisanduvad nüüd veel ka järsult suurenevad kaugküttekulud Narvas. Kõik see kokku moodustab üsna ohtliku kokteili.

Regionaalminister võiks vähemalt oma sotsidest parteikaaslastele selge ja tugeva häälega iga päev meelde tuletada, et sellisel viisil elluviidav ideoloogiline rohepööre ei tee inimesi mitte õnnelikuks, vaid kurjaks. Võidavad ehk vaid vähesed roheärikunstis osavad ettevõtjad.

Erinevad regionaalministrid on alustanud reibaste loosungitega stiilis, et kõikjal Eestis peab olema võimalik hästi elada ja toime tulla. Aga pidevast vastu müüri jooksmisest on neil endilgi entusiasm peagi otsa saanud.

Äsjaste USA valimistulemuste põhjal tasuks siiski arvestada, et ei tasu alahinnata majapidamiste majandusraskusi ning tasub austada maapiirkondade inimeste vajadusi, nagu märkis tabavalt venekeelse Postimehe toimetaja Sergei Metlev.