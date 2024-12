MIHHAIL TAMMEARU Kas Ida-Virumaale jääb tulevikus üks haigla?

Konverentsil räägiti, et tuleb taanduda lakkamatust konkureerimisest. See oleks kõlanud veenvamalt, kui näiteks Ida-Viru keskhaigla ei arendaks usinasti oma teenuseid Narvas asuvas Kerese keskuses ja Narva haigla funktsionaalses arengukavas ei seisaks, et "kuigi keskhaigla on olemas ka Kohtla-Järvel (u 55 km Narvast), pole geograafiliselt ega ka sisuliselt Narva piirkonna elanike jaoks tegu loogilise tõmbekeskusega, kuhu mingil põhjusel liigutakse". Tekib tunne, et fraasiga "koostöö tihendamine" hetkel veidi manipuleeritakse. Igaüks tirib tekki enda poole, kuid kõik ei ole nii mustvalge.