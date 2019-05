JUHTKIRI: Loovutage oma kodurahu palun!

Aserilased aga pole mingi erand: siinpool kahe Virumaa piirigi on inimestes aeg-ajalt kasvanud mässumeel, kui on teada saadud, et nende koduakende alla plaanitakse asju, mis võivad rahu rikkuda ja harjumuspärase elurütmi segi lüüa.

Eks meie inimestele on ka ette heidetud põikpäisust ja vähest kompromissivalmidust sellega seoses. Et investeeringud ja muutused on aktsepteeritavad senikaua, kuni need ei puuduta inimeste endi koduaia tagust. Aga selles ei ole ju midagi kummalist ega ebaloomulikku. Mõelgu seesama investor või omavalitsusjuht, kas ta tahaks elada mõne lärmava või lehkava tööstuse külje all, kus enne valitsesid vaikus, puhas õhk ja linnulaul. Kas ükski normaalne inimene soovib vabatahtlikult loovutada olulist tükki oma kodurahust ja turvalisusest? Ruumi kokkuhoiu huvides pole vastust mõtet siia kirjutadagi.