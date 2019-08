KÜSITLUS: Mis on Eestis hästi?

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik Nadežda Petrova: Olen Eestis sündinud, kuid alates 1992. aastast elan Venemaal. Aeg-ajalt käin siin ning võin öelda, et viimasel ajal on Eestis kõik kõvasti paremuse poole muutunud: linnad ning teed ja tänavad on varasemast paremini hooldatud, igal pool on lilled... Mulle meeldib siin kõik väga, aga eriti see, et käima on pandud tasuta bussid.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik Galina Novikova: Eesti on minu kodumaa, minu meelest on siin kõik hästi. Tore on see, et viimastel aastatel on tekkinud palju meelelahutus- ja turismiobjekte, kus saab põnevalt aega veeta. Väga meeldib festival "7 linna muusika". Ühesõnaga on meie riigis hea elada.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik Viktor Sadovnikov: Minu meelest on kõik hästi. Hea transport, head teed, pension rahuldab samuti. Minul ei ole elule mingeid etteheiteid − kõik on mõnus ja hea. Kaevelda pole millegi üle.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik Veera Pšenitšnikova: Minu meelest on see parim paik kogu maailmas. Minu elu on vaikne ja rahulik, saan pensioni ning raha jagub kõige jaoks.