Kohtla-Järve taassünni suur võimalus

Kohtla-Järve on saanud tuntuks pigem kui hädaorg, mis sageli haiseb, kust põgenevad elanikud, kus korteri ruutmeeter maksab alla saja euro, tööpuudus on suur ning linna juhtimises on vohanud korruptsioon, oligarhide mõju, sundparteistamine ja onupojapoliitika.