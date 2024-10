Raha laenamine selle põletamiseks ei ole mõistlik

Enamik maailma riike maadlevad hetkel laenamisvajaduse vähendamisega ja väärikas ajakiri The Economist kirjutas alles hiljuti globaalses võtmes, kuidas riiklik ülekulutamine muutub tuleviku jaoks üha koormavamaks. Maailmapanga andmetel läks 2022. aastal riikide kogukuludest laenude intressimakseteks keskmiselt 7%, Euroopa Liidu riikidel veidi alla 4%. IMFi juht Kristalina Georgieva on äsja hoiatanud, et üleilmselt kõrge võlataseme ja vinduva majanduskasvu tõttu ootab ees keeruline tulevik. On igati õigustatud küsida, milline on seos riigipoolse juurdelaenamise, majanduskasvu ja inimeste majandusliku heaolu vahel.

Heast ideest tõuseb raha abil kasu, halb idee neelab raha.

Oleme harjunud mõtlema, et Eesti riigi võlatase on madal, ja kui võrrelda Eestit teiste Euroopa riikidega, vastab see ka tõele.

Teisalt jälle on Eesti võlatase sel aastal kasvanud kõikide Euroopa Liidu riikide hulgas kõige kiiremini. Kõige väiksema võlakoormaga Euroopa riigi tiitli kaotasime äsja Bulgaariale. Kui kitsendame fookuse Baltikumile, siis on näha, et Eesti riigieelarve on viimastel aastatel olnud suuremas puudujäägis kui lõunanaabritel ning riigivõlg on seetõttu kasvanud kiiremini.

Kas see on taganud meile paremad majandustulemused? Ei, kahjuks ei ole. Ametliku statistika järgi on Eesti kogutoodang kahanenud rohkem kui Lätis või Leedus ja koguni enam kui üheski teises Euroopa Liidu riigis. Järelikult peitub majanduskasvu võti milleski muus.