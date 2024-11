ÜKS KÜSIMUS Miks on narkosurmade arv tõusuteel?

See on selgelt seotud sellega, et meil on turule jõudnud uued kanged narkootikumid, mida ei osata doseerida. Siseministeeriumiga koostöös pingutame, et inimesed teaksid, mis on see, mida parasjagu müüakse, ja kuidas seda doseerida. Ja muidugi siseministeeriumi pingutus, et see ei jõuaks üldse Eesti turule. Ja tõesti, kui enne 2021. aastat oli politsei edukas mingisuguste narkootikumide toomise ahelate lõpetamisel, me nägime, et see kajastus kohe surmades. Aga jõudis Lätist siia midagi uut, kanget, ja surmad läksid üles. Kahtlemata võib ka tarvitamise mustreid mõjutada see, kas meil on koroona või sõda või milline on ärevuse tase ühiskonnas ja nii edasi.