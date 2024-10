Kui sotsid on sageli korrutanud, et valitsemine peab lisaks aus olemisele ka aus näima, siis see, kuidas sotsist Kohtla-Järve linnapea võttis käsunduslepinguga linna koolivõrgu korrastamist vedama volikogu kogenud võimupoliitiku Riina Ivanova, seda põhimõtet ei järgi.