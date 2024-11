ANDREI KOROBEINIK Järgmise aasta riigieelarve hävitab Eesti majandust

Keskerakonna fraktsioon on teinud riigieelarvesse sisulisi muudatusettepanekuid, kuid ei pea olema selgeltnägija, et nende kurba saatust ennustada. Muudatusettepanekuid riigieelarvesse teha ei ole aga nii lihtne, kui esmapilgul tundub. Ja põhjus pole selles, et keegi ei jaksaks 700-leheküljelist eelnõu läbi lugeda, vaid selles, et sealt vastu vaatavad andmed on tihti puudulikud või isegi valed.

Eelarve läbipaistvuse suurendamise asemel on valitsus otsustanud minna hoopis teist teed. Uue baasseaduse järgi jääb ministritele võimalus eelarvevahendeid jooksvalt ümber jaotada. Teisisõnu, kui riigikogu liige suudabki teha muudatusettepaneku ja see imekombel läheb läbi, siis järgmisel päeval võib minister vahendeid uuesti ümber mängida. Sisuliselt ei ole parlamendil riigieelarve menetlemisel enam mingit sisulist rolli ning valitsus saab riiki juhtida dekreetide kaudu. Arvestades tänase valitsuse võimekust, on selge, et see on Eesti majandusele surmaotsus.