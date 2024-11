PIRET HARTMAN Valimisõigus − võimalus ühiskonda liita või lõhestada? Sõltub lahendusest!

Kõik valitsuserakonnad on ühisel nõul, et kui küsimus puudutab Eesti julgeolekut, siis kehtib ka valimisõiguse andmisel nulltolerants. Miks sotsiaaldemokraadid praegu püüavad aga leida teistsugust lahendust, on soov seista nende inimeste eest, kes elavad siin rahumeelselt oma igapäevaelu. Neil on Eesti kodanikest abikaasad ja lapsed, nad panustavad meie ühiskonda. Sageli pole neil võimalik saada Eesti kodakondsust, kuid nad sooviksid ja peaksidki saama kaasa rääkida oma kogukonnaküsimustes. Ja minu arvates on see õige, et usaldame siin oma inimeste tahet ja soovi, mida nad on valmis valimistel osalemisega kinnitama.