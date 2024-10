ÜKS KÜSIMUS Kuidas tööandja saab kontrollida kaugtööd tegevat töötajat?

Tööruume saavad tööandjad reguleerida ning veenduda, et töökeskkond vastaks töötervishoiu seaduse nõuetele. Kodukontori puhul aga tööandja ei näe, kus reaalselt tööd tehakse. Selline pime nurk võib seada ohtu töötaja, aga ka tööandja vastutuse tööülesannete täitmiseks loodud ruumide eest.

Kodukontoriga nõustudes tuleks enne taotleda sinna minemise võimalust ning see taotlus peaks koosnema mõlemapoolsest kinnitusest. Töötaja peab kinnitama töökoha ergonoomikat, ohutust, turvalisust ning tööalast kättesaadavust. Tööandja roll on anda kodukontoris töötavale inimesele kaasa teadmised ergonoomilisest töötamisest, sellest, mida temalt oodatakse ohutuks tööks ning kelle poole saab murede puhul pöörduda.

Üheks uusimaks psühhosotsiaalseks ohuks kodukontoris on pikaajaline töötamine üksinda, mis võib kaasa tuua sotsiaalse isolatsiooni. See omakorda võib mõjutada töötaja arusaama oma tööst ja töösuhetest. Tööandja peaks rakendama meetmeid, et kaasata kodukontoris töötavat inimest rohkem sotsiaalsesse suhtlusesse.