JUHTKIRI Kohtupidamise kättesaadavus on inimõigus

Justiitsministeerium on kokkuhoiuotsuste tegemisel ennast osavalt distantseerinud, andes kohtutele endile võimaluse teha "sõltumatu" otsus. Kuigi kohus kinnitab, et mingit otsust veel tehtud pole, said asjakohases infotunnis osalenud üheselt aru, et tegu on üsna otsustatud asjaga, vastasel juhul poleks nad allkirjastanud pöördumist, kus kohtumaja sulgemisele vastu seistakse.