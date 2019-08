Maaeluminister: "Bürokraatiamasina kallale läheme täie rinnaga"

Osalesite Toila vallas üle-eestilisel LEADERi suveseminaril ja külastasite kahte talu, mis toodavad kvaliteetset Eesti toitu: Rajamõisat, kus kasvatatakse lihaveiseid ja väärindatakse liha, ning teraviljakasvatusega tegelevat Pühaoru talu. Kui oluline on teile kui tarbijale, et toit oleks kohalik, ja kui palju olete valmis selle hankimiseks pingutusi tegema: ostukohta valima, rohkem maksma, ise toitu kasvatama jms?

Eestimaine toit on minule olnud kogu aeg number üks. Olin 1990. aastate alguses Soomes ja nägin, kuidas soomlane sõi ikka soomemaist toitu, mitte seda, mis tuleb kusagilt kaugelt. Eks seda ütlevad ka meie arstid ja tervisespetsialistid, et kohalik toit on kõige parem. Samamoodi kohalik vesi, mis tuleb maa seest või kraanist. Meil pole vaja Borjomit ega muid kuulsaid marke osta.