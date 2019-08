JUHTKIRI: Kui kasuahnus tuleks mõistusele allutada

Sellest on möödas ehk mõned aastad, mil peamiselt Leedust pärit kelmid enamasti just Ida-Virumaal tegutsedes pensionäridelt raha välja petsid. Üldjuhul käis skeem nii: helistati inimesele ja öeldi, et keegi tema lähedane on teinud avarii ning et teda kriminaalvastutusest päästa, on tarvis maksta. Vanainimesed sageli maksidki ja sellised pettused läksid nii massiliseks, et politsei algatas laialdase teavituskampaania.