JUHTKIRI: Hea toit on turistimagnet

Oleme üsna õigustatult elanud teadmisega, et Ida-Virumaa on turismi arendamiseks väga suurte võimalustega koht − nii eripalgelist maakonda Eestis pole. Siin on veekogusid igale maitsele, nii looduslikke kui ka tööstuslikke reljeefseid maastikke, põlislaasi ja parkmetsi ning palju muud.

Ka oleme me olnud aastaid mures selle pärast, kus turist saaks kõhu täis ning mugavalt majutuda − see on olnud kaua probleem. Kuid samm-sammult on Ida-Virumaa teenindussfäär suutnud taset parandada. Aga kas me oleme piisavalt ikkagi teadvustanud hea toidu olulisust turistidele? Et inimesed on maitseelamuse saamiseks nõus pikki vahemaid maha sõitma, on sel, aga ka eelnevatel suvedel saanud korduvalt kinnitust.