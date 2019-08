JUHTKIRI: Uue gümnaasiumi suur mainekrediit

Ent gümnaasiumi ümber möllanud kirgedel oli oluline positiivne tulemus. See avas väga paljude inimeste, aga ilmselt nii mõnegi kõrge haridusametniku silmad puudulikule riigikeele õpetamisele ning näitas, et aastaid venekeelsetes koolides kehtinud niinimetatud 60/40 süsteem õppekeeles on paljudes koolides puhas imitatsioon ja et riigikeele õpe venekeelsetes põhikoolides on pehmelt öeldes puudulik.

Pärast üle riigi tuntud koolidirektori Hendrik Aguri asumist gümnaasiumi etteotsa kired vaibusid, kuna sellega kadus ka oht, et kohalik Keskerakond kaaperdab kooli juhtimise, nagu ta on teinud enamikus linna koolides, ning Kohtla-Järve gümnaasiumist saab hea hariduse andmisele pühendunud õppeasutus.

Aga ootused uuele gümnaasiumile on praegu väga kõrgeks kruvitud, seda paljuski muidugi tänu karismaatilisele koolijuhile, kes on teinud kõva tööd, et tuua siia häid õpetajaid kaugelt ja lähedalt. Gümnaasiumi mainekrediit on praegu suur ning hoiame kõik pöialt, et kohalikule haridusmaastikule ilmub õppeasutus, mille vilistlased saavad hiljem uhkusega öelda, et nende hea haridus pärineb Kohtla-Järve gümnaasiumist.