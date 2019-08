KÜSITLUS: Milliseid aineid peaks koolis rohkem õpetama?

FOTO: Peeter Lilleväli

Galina Tonkoškurova:

Oma elukogemuse põhjal arvan, et eesti keelt vene koolides. Üldiselt aga oleks vaja vaimset kasvatust: vähe õpetatakse esteetikat, käitumist, võib-olla ka religiooni. Kõike peab tegema fanatismita, kuid nõnda, et järeltulev põlvkond teaks, kuidas õigesti käituda.

Elmira Müürsepp:

Kui mina kooli lõpetasin, teadsin ja oskasin kõike, mida ühel täiskasvanud inimesel iseseisvas elus vaja läheb. Praegu aga tundub, et koolilõpetajad pole eluks sugugi valmis. Vajaka on elulisi teadmisi: kuidas probleemideta kõikvõimalikke olukordi lahendada, kuidas käituda jne. Mis puudutab õppeaineid, siis neid on mitmesuguseid. Raske on midagi uut välja mõelda ja ega ole vajagi.

Sergei Bondarenko:

Mulle tundub, et vähevõitu on matemaatikat ja geograafiat. Aga ehk on neid ka piisavalt, lihtsalt metoodikad on halvad − lapsed teavad vähe. Võin võrrelda Ukrainaga: seal õpivad lapsed neid aineid süvendatult. Arvan, et paljudes Euroopa riikides samuti.

Jelena Lebedeva:

Minu tütar on juba täiskasvanu, nii et tänapäeva kooli kohta ma väga palju ei tea. Kuid arvan, et noortel jääb vajaka kõlbelisest kasvatusest − neil puudub austus täiskasvanute vastu. Koolis peaks lisaks mitmesugustele õppeainetele ka õiget käitumist õpetama.

Natalja Jefimova: