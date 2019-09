JUHTKIRI: Monument võimu ja äri põimumisele

Jõhvi üht põhilist uhkust − kontserdimaja, kus paikneb ka huvikeskus, mida külastab iga päev sadu lapsi − ümbritseb juba kauem kui aasta aega kuumaastik.

Usutavasti saab iga normaalne inimene aru, et kui on vaja midagi uut teha, siis võivad sellega kaasneda ajutised ebamugavused. Aga sellega, kui olemas olnud teed ja platsid songitakse üles ning seejärel üheksa kuud ehitusplatsil suurt midagi ei toimu, vaikides leppima ei peaks. Eriti veel teades, et see kõik läheb valla maksumaksjatele esialgu plaanitust 130 000 euro võrra rohkem maksma.

Selle loo kronoloogiast tuleb ilmsiks, et praegused vallavõimud lasevad endaga manipuleerida valimistel 90 häält saanud ärimehel, kelle soovidele on järele antud valla huvisid ohvriks tuues. Ilmselt ajendas nii käituma hirm, et kui tema pilli järgi ei tantsi, võib võimust üldse ilma jääda. Moraalselt on selline käitumine mage, kuid selle juhtumi puhul peaks ka politseil ja prokuratuuril jaguma mõtteainet, kas kõik toimunu on ikkagi jokk.

Ei tohiks olla suurt kahtlust, et kui selline tegutsemine pälvib korra rohelise tule, ei jää kordused tulemata. Kummaline on seegi, et vallavalitsusest sunnitakse lahkuma need ametnikud, kes andsid märku, et selline tegutsemine ei ole vastuvõetav.