Eesti ettevõtlikumad lapsed sirguvad Sillamäel

Me kõik oleme kunagi lasteaias käinud ja oma lapsigi sinna viinud. Me teame enam-vähem täpselt, kuidas elu ühes keskmises Eesti lasteaias käib. Hommikul jätame oma allameetrised sinna ning õhtul järele minnes loodame, et vahepeal on neil silma peal hoitud, nendega veidi tegeldud, neid veidi õpetatud ja korralikult toidetud. Korra või kaks aastas kutsutakse vanemaid kontserdile, et demonstreerida, kuidas tupsukesed arenenud on. Ja siis tuleb veel täita vanemate rahulolu ankeeti.

Nii on see peaaegu igal pool. Aga mitte Sillamäel. Vähemasti mitte 180 lapsega Päiksekese lasteaias. Eelmisel nädalal andis Ettevõtlik Kool Jõhvi kontserdimajas toimunud haridusgalal Päiksekesele kätte tunnistuse jõudmise kohta kuldsele tasemele, millele lasteaed kvalifitseerus juba teist korda. Sellel tasemel on Eestis akrediteeritud vaid kaks haridusasutust.

Mille poolest siis Päikseke teistest lasteaedadest erineb? Igal aastal valmistavad kõik rühmad terve aasta ette mõnd lahedat projekti, mille käigus lasub pisikestel idavirulastel "kohustus" ise asju välja mõelda ja teoks teha. Suure eesmärgini liigutakse väikeste konkreetsete sammudega, mis tähendab igale lapsele kümmet või rohkemat esinemist, laata, meistrituba, kontserti aastas.

Näiteks on saanud traditsiooniks külastada Jõhvi erivajadustega laste tugikeskust Päikesekiir, kuhu viiakse muusikalist külakosti ja enda meisterdatud kingitusi. Külas käiakse ka pensionäridel, rääkimata lastevanemate töökohtade pidevast külastamisest ja nende põnevate elukutsetega tutvumisest.

Levivad jutud, et kui panna oma laps Päiksekese lasteaeda, siis vanemate koormus pigem tõuseb, mitte ei lange. Usun seda, sest eks vanemate kaasatus ongi laste arengu seisukohast oluline ja vähendab ka õpetajate koormust.

Kasvatajad-õpetajad on Päiksekeses ammu mitte pedagoogid, juhid ja näpuvibutajad, vaid pigem head sõbrad ja abilised laste ettevõtlikkuse suunamisel. Nende ülesanne on laste initsiatiivi õppeprogrammiga ühildada, mitte mingil juhul mitte milleski pidurdada.

Kogu Eestis unikaalne on seegi, et direktor Natalja Langinen on õppinud ära videote filmimise ja monteerimise ning on oma kasvandike tegemistest riputanud Youtube´i üles sadakond lõbusat videot, millest teised lasteaiajuhid saavad õppida.

Päiksekese näol on tegu Šotimaalt alguse saanud ja juba 12 aastat Eestiski tegutsenud Ettevõtliku Kooli liikumise ühe edukama näitega. Kõrvuti Kiviõli 1. keskkooliga. Mõlemast on saanud Eesti haridusturismi kuumemaid magneteid, kelle pealt paljud tahavad snitti võtta.

Ettevõtliku Kooli liikumisele on iseloomulik, et mitte õpetajad ei püüa laste eest asju ära teha ja neid siis tarkustega üle valada, vaid nad annavad lastele võimaluse ise valida, ise ette võtta, ise läbi viia. Ja kõikidest nendest praktilistest tegevustest õppida.