Õpetaja igapäevane elu on nõudlik ja vastutusrikas. Kõigil on õpetajatele oma ootused. Ja õpetajatel on omakorda ootused nii õpilastele kui ka lastevanematele, kindlasti ka oma riigile. Sel sügisel arutab riigikogu põhikooli riigieksamite kaotamise küsimust, mis kindlasti ei ole Eesti hariduse sõlmprobleem. See otsus tulnuks enne parlamenti toomist eri osapooltega põhjalikult läbi arutada. Täna on õpetajad valdavalt eksamite kaotamise vastu. Õpetajaid kaasamata ei tule hariduses muudatustest midagi head välja. Praegu soodustab plaanitav seadusemuudatus pigem hariduslikku kihistumist.

Õpetaja tööandja on tegelikult laps, õpetaja tööandja on iga õpilane.

Valitsusel ja riigikogul tuleb seista ennekõike selle eest, et tänane õpetaja kooli edasi tööle jääks ning end seal hästi ja väärikalt tunneks. Siin ei ole palk ainus lahendus, ühiskonna ehk siis meie kõigi suhtumine õpetajasse on vähemalt sama oluline või isegi veelgi olulisem. Tähtis on õpetajat kuulata.

Ja lõpuks tuleb leida lahendus sellele, kuidas tuua kooli noori õpetajaid. Praegu on iga neljas või viies loodusteaduste õpetaja vanem kui 60 eluaastat. Kes seisab kümne aasta pärast laste ees klassiruumis, see on poliitikute vastutada. Endast annab teada ka hariduslik kihistumine − erinevused koolide vahel on suurenenud ja nõrgemad koolid vajavad abi. Sellele juhivad tähelepanu nii Eesti haridusteadlased kui ka OECD viimased võrdlused.

1. Tervita mind iga päev.

2. Naerata.

3. Pööra mulle tähelepanu.

4. Unista koos minuga.

5. Anna mulle teadmisi ja juhenda, kuidas õppida.

6. Huvitu minust. Küsi, kuidas mul läheb.

7. Anna mulle aega mõelda ja olla.

8. Ole mu vastu nõudlik.

9. Lase mul küsida, kaasa mind.

10. Märka mind!