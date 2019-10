KÜSITLUS Milline on tänapäeval hea õpetaja?

FOTO: Peeter Lilleväli

Heili Kukk:

Põhiline on see, et õpetaja oleks nõudlik ja autoriteetne. Kui minu lapsed kasvasid, olin ma väga rahul, et neil just sellised õpetajad olid − nii lasteaias kui ka koolis. Tundub, et viimasel ajal jääb nõudlikkust vägagi vajaka.

Ülo Tuur:

Õpetajatel peab olema hea palk − see on üks edu aluseid. Samuti on tarvis heas mõttes fanaatilist suhtumist oma töösse. Maailm muutub kiiresti, seepärast tuleb õpetajatel end kogu aeg arendada, et ajaga kaasas käia ja õpilaste seas autoriteeti mitte kaotada.

Aime Zabalkanskaja:

Minu lapsed õppisid küll ammu, kuid õpetajatele esitatavad nõudmised on minu meelest samaks jäänud. Hea õpetaja peab õpilast mõistma, oskama hästi oma ainet anda, olema viisakas ja kõiges õpilastele eeskujuks. Need kriteeriumid pole ajas muutunud ning on alati aktuaalsed.

Marina Pavlova:

Küsite seda õigelt inimeselt − töötan ka ise õpetajana. Vastan nii: õpetaja peab ajaga kaasas käima ja olema kursis kõigega, mis meie elus uut on. Me ei tohi mitte mingil juhul elust maha jääda. Õpetaja pole enam mentor, kes teab kõigest kõike ning keda peab kuulama, vaid oma õpilaste kolleeg − st me töötame koos.

